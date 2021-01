Por O Dia

Publicado 05/01/2021 18:33

A Prefeitura de Teresópolis divulgou nesta terça-feira (5/01) um balanço sobre as cirurgias custeadas pelo município e pactuadas ao Sistema único de Saúde (SUS), apresentando aumento do número de intervenções. Segundo o levantamento, as intervenções cirúrgicas foram principalmente nas áreas de Pediatria, Urologia e Ortopedia, mas também foram pactuadas cirurgias de outras especialidades, como Oftalmologia.



Somente nos meses de outubro e novembro de 2020 foram realizadas 54 cirurgias pediátricas, para correções de fimose, hérnia etc. Esse número, segundo a administração, é 20% maior do que a média de cirurgias feitas por ano no município, que era de 45, em média. De acordo com o cronograma, este ano, para atender à demanda atual, serão realizadas 10 cirurgias mensais.



“Assim que assumimos a gestão, em 2018, começamos um trabalho para ampliarmos o número de cirurgias, entre outros procedimentos, pactuados com o SUS. Em 2020, atuamos fortemente na Saúde, em especial, no enfrentamento à pandemia e nas intervenções cirúrgicas porque se não fizéssemos as cirurgias a demanda reprimida iria complicar o quadro da Saúde no município”, destacou o prefeito Vinicius Claussen.



Quanto à Urologia, foram feitos, em outubro e novembro, 79 procedimentos cirúrgicos. Durante todo o ano de 2020, foram realizadas 432 intervenções cirúrgicas somente na Beneficência Portuguesa. O Hospital São José também é credenciado para este tipo de cirurgia. Em 2019, a unidade hospitalar efetuou 178 intervenções cirúrgicas urológicas.



Além de procedimentos cirúrgicos de outras especialidades médicas, como Oftalmologia, com 32 intervenções feitas, e Ortopedia, com 30 cirurgias mensais, em média, e aumento de mais 30, totalizando 50 cirurgias por mês.



“O município tem custeado também quatro cirurgias vasculares por mês, no Hospital São José. Essas intervenções são consideradas de alta complexidade, com custo de R$ 15 a R$ 20 mil cada. O prefeito oficializou, em Brasília, o pedido de habilitação do município para cirurgias vasculares de alta complexidade pelo SUS”, ressaltou o secretário de Saúde, Antonio Vasconcellos.