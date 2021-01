Por O Dia

No ano que completa dez anos da maior tragédia climática da história do Brasil, o Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou nesta quarta-feira (06/01) que as cidades de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, na Região Serrana, que foram atingidas pelas fortes chuvas em janeiro de 2011, serão a sede do Governo nos dias 10, 11 e 12 e também decretou luto oficial durante esses três dias em todo o Estado do Rio de Janeiro, em memória das vítimas.



Para marcar o período, estando as cidades como sede, serão realizadas agendas pelo governador em exercício, Cláudio Castro, nas três cidades. As agendas na região começam no próximo domingo (10/01), com um sobrevoo entre as cidades de Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. Em Nova Friburgo, o governador e seu secretariado visitarão locais simbólicos da tragédia e de obras em andamento.



Na segunda-feira (11/01), em Teresópolis, o grupo se reúne com a Associação de Vítimas da Tragédia e participa de encontro com prefeitos e secretários municipais da Serra. Em Petrópolis, na terça-feira (12/01), a comitiva vai vistoriar obras de unidades habitacionais e pretende anunciar melhorias para a região.



“Há dez anos, os moradores da Região Serrana sofreram com o maior desastre natural da história do país, e não podemos deixar de relembrar a data. Vamos transferir a sede do governo para ouvir as demandas das prefeituras e da população e definir prioridades de ações para a prevenção a novas tragédias. Em memória às vítimas, vamos celebrar atos ecumênicos. Também iremos homenagear bombeiros que ajudaram a salvar vidas e resgatar as vítimas fatais”, explicou o governador.



Considerado o maior desastre natural na história do Brasil, a tragédia ocorrida entre os dias 11 e 12 de janeiro de 2011 registrou 392 mortes em Teresópolis, um dos municípios mais afetados.



“Este ano, completamos 10 anos da maior tragédia natural da história do país, que deixou marcas profundas em Teresópolis e na Região Serrana como um todo. Perdemos muitas vidas e ainda sofremos as consequências emocionais e estruturais desse acontecimento”, ressalta o prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, que ainda adianta que levará ao governador as informações sobre as pendências que o Estado ainda tem com o município, como obras de contenção de encostas, reconstrução de pontes e construção de unidades habitacionais, durante a visita.