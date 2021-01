Por O Dia

Publicado 08/01/2021 17:00

O prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, recebeu nesta quinta-feira (07/01) representantes do Movimento Popular das Vítimas das Chuvas de Janeiro de 2011, do Movimento Popular Resgate da Cidadania Resiliência e das associações de moradores dos bairros Caleme, Cascata do Imbuí, Posse/Campo Grande e do Parque do Imbuí. Em pauta, a visita do governador em exercício, Cláudio Castro ao município.



Acompanhado pelos secretários municipais de Governo, Gilson Barbosa; de Defesa Civil, flávio Castro; e de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, Claussen levantou as demandas dos representantes para serem repassadas ao governador em sua visita à cidade, na segunda-feira (11/01), data na qual completam 10 anos da tragédia das chuvas na Região Serrana e quando o município será a sede do Governo do Estado.



“Esse foi um encontro de entendimento sobre as perdas dessa que é uma das áreas da zona urbana mais afetadas pela tragédia das chuvas de 2011. Porém, na segunda-feira, líderes comunitários de todos os bairros atingidos, da cidade e do interior, e também os síndicos dos condomínios do conjunto habitacional Parque Ermitage, serão recebidos por mim e pelo Governador Cláudio Castro. Todos serão ouvidos e passarão as demandas das comunidades que representam sobre as perdas e as obras que ainda faltam ser feitas para a reconstrução dessas áreas”, pontuou o Prefeito.



Vinicius Claussen adiantou alguns pedidos que vai entregar ao governador e equipe técnica, entre eles, a retomada da demolição de cerca de 1.800 imóveis interditados; a continuidade das obras de drenagem e de contenção de encostas; reconstrução de pontes; intervenções de controle de inundações; e construção de novas moradias.



“Ouviremos os representantes dos moradores das áreas afetadas e, juntos, Município e Estado, faremos um plano de reconstrução das áreas atingidas para ser colocado em prática o mais rápido possível”, destacou o prefeito.



Presidente da Associação de Moradores do Caleme e do Movimento Popular das Vítimas das Chuvas de Janeiro de 2011, Neia Silva aprovou a aproximação com o poder público: “Muitas obras ficaram paradas após a tragédia. Esperamos avançar nas negociações para que os trabalhos nas áreas atingidas sejam retomados”, comentou.



Para Laura Fermiano, presidente do Movimento Popular Resgate da Cidadania Resiliência, considerou a reunião produtiva: “Toda vez que temos um encontro com o poder maior da cidade saímos com o coração cheio de esperança. Ao longo desses 10 anos compreendemos que somos resilientes e que algo bom vai acontecer”, finalizou.