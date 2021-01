Por O Dia

O governador em exercício Cláudio Castro se reuniu, nesta segunda-feira (11/01), com representantes de associações de moradores de bairros de Teresópolis atingidos há 10 anos pela maior tragédia ambiental do país e síndicos do Conjunto Habitacional Fazenda Ermitage para ouvir as demandas e discutir melhorias para a região. O encontro foi realizado no bairro Granja Florestal.



“No encontro com os 23 representantes de associação de moradores e vítimas da tragédia, além dos sete síndicos do Ermitage, pude ter um panorama das principais necessidades. Transferi a sede do Governo do Estado por três dias para a Região Serrana para ouvir a população e também anunciar o trabalho que as secretarias estaduais estão realizando para garantir a segurança de todos, principalmente durante esse período de chuvas de verão”, disse o governador.



Na reunião o governador ainda se comprometeu em criar uma comissão fiscalizadora das obras em andamento na cidade. Entre as próximas obras previstas está a complementação da infraestrutura externa do conjunto Ermitage, que receberá ainda a adequação e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). No local, o Estado está construindo uma creche.



Também estão sendo planejadas obras complementares para controle de inundação e recuperação ambiental no Rio Príncipe. A previsão é que nos próximos meses sejam licitadas intervenções como a implantação de abastecimento de água e energia e tratamento de efluentes sanitários no Vale da Revolta, no Parque Estadual dos Três Picos; e a implementação de reservatório off-line para amortecimento das cheias do Rio Príncipe.