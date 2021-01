Por O Dia

Publicado 11/01/2021 18:42

Nesta segunda-feira (11/01), Teresópolis recebeu o governador em exercício Claudio Castro e sua equipe, em mais um dia de visitação das cidades da Região Serrana que sofreram com a tragédia de 2011, que no dia de hoje completa 10 anos. No entanto, antes da chegada do governador, o município sofreu com um novo deslizamento de terra, no bairro Três Córregos, no 2º distrito, que provocou a morte de um homem, de 61 anos, em situação de vulnerabilidade social.



Segundo a Prefeitura, a vítima fazia uso de uma construção precária, considerada de risco para deslizamentos. O movimento de terra foi causado pelo acumulados de chuvas, com pancadas quase diárias na cidade nos últimos dias. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros chegaram ao local assim que foram informados pelo o 199, no entanto já encontraram o morador sem vida. Sem familiares na cidade, o município irá providenciar o sepultamento.