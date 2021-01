Monumento foi idealizado pelo artista plástico Ricardo Guarilha Rafael Campos/ GOV RJ

Cerimônia em homenagem aos profissionais e cidadãos que se empenharam na tragédia em 2011 Rafael Campos/ GOV RJ

O governador em exercício, Cláudio Castro, e o prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, acompanhado do vice-prefeito, Ari Boulanger, participaram, nesta segunda (11/01), na antiga fábrica da Sudamtex, do lançamento de pedra fundamental doO monumento foi, artista plástico e servidor municipal de Teresópolis. A estrutura é composta por elementos cilíndricos que sugerem elevação e crescimento, com uma base livre que permite a interatividade do público. As cores remetem a elementos da natureza e sobre o conjunto há a silhueta de uma pomba, que simboliza sentimentos de renovação e esperança.Na ocasião, o prefeito de Teresópolis,em exercíciodas vítimas da tragédia de 2011, levantadas em reuniões anteriores organizadas pelo município.“Este monumento é de uma grande sensibilidade do prefeito, pois tragédias não podem ser esquecidas com o tempo. A lembrança do que aconteceu ficará marcada nos corações das pessoas. E que esse monumento seja também uma lembrança a cada dia da nossa responsabilidade para que tragédias como essas não aconteçam”, destacou o governador.Completando a agenda do Governo em Teresópolis, Cláudio Castro participou no início da noite desta segunda-feira da homenagem aos profissionais e cidadãos que se empenharam na tragédia em 2011, realizada no quartel do 16º Grupamento de Bombeiros Militar.Em memória dosa cerimônia começou com um ato inter-religioso em homenagens às vítimas. Dois militares, que eram moradores da cidade e estavam em casa, morreram no desastre – os cabos Isaac Bravo (lotado no próprio quartel de Teresópolis) e Ruan Carlos Guarillha (lotado no Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, em Magé) foram homenageados na solenidade.Houve também a entrega da Medalha Ordem do Mérito de Defesa Civil para personalidades civis e militares e instituições que foram de extrema relevância durante as ações de resposta à tragédia da época.