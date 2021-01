Por O Dia

Publicado 14/01/2021 17:36

A secretária dos Direitos da Mulher de Teresópolis, Margareth Rosi, foi recebida nesta quarta-feira (13/01), no Rio de Janeiro, pelo secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauaire, e pela subsecretária de Políticas para as Mulheres do RJ, delegada Cristiana Onorato Bento. Na pauta, a vinda da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para Teresópolis. O projeto envolve diretamente a União e o Governo do Estado do Rio.



A reunião foi resultado da visita do governador Cláudio Castro, com o Gabinete Itinerante, no município pelos 10 anos da tragédia climática da Região Serrana. Na ocasião, a solicitação foi apresentada no encontro entre prefeitos e secretários estaduais e municipais. Conversando com Claudio Castro, o prefeito Vinicius Claussen assinalou algumas possibilidades de localização para a implantação da DEAM no município.



A delegacia especializada busca oferecer atendimento acolhedor e humanizado às mulheres vítimas de violência doméstica. Por ser uma prioridade, a DEAM foi incluída no Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Estado do Rio de Janeiro.



Atualmente existem 14 delegacias especializadas de Atendimento à Mulher no Estado. Na Região Serrana, a única cidade onde foi implantada a Deam até então é Nova Friburgo. Os demais municípios do interior atuam por meio dos Núcleos de Atendimento à Mulher (Nuam). São atualmente 13 núcleos, sendo um deles no interior da 110ª DP de Teresópolis.