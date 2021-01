Por O Dia

Publicado 15/01/2021 13:31 | Atualizado 15/01/2021 13:34

Os policiais civis da 110ª DP de Teresópolis prenderam nesta quinta-feira (14/01) um homem que estava foragido da Justiça desde agosto do ano passado. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto, pelo crime de homicídio durante um evento de forró, no Rancho dos Amigos, em Sebastiana, no 3º distrito de Teresópolis.



Segundo a Polícia Civil, no dia 20 de agosto de 2020, o preso se envolveu em uma briga com um homem durante a festa na localidade. A vítima chegou a ser socorrida por outros participantes do evento e levada para o pronto-socorro de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos.



O acusado estava foragido desde o crime e foi localizado em um haras, na região de Sebastiana, após trabalho de investigação dos policiais. Ele foi encaminhado para sede da 110ª DP, de onde foi transferido para o sistema prisional.