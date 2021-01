Por O Dia

Publicado 15/01/2021 19:32

A Prefeitura de Teresópolis divulgou nesta quinta-feira (14/01) o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura, o município receberá, do Governo Estadual, entre os próximos dias 20 e 30, dez mil doses das vacinas adquiridas pelo Governo Federal que são produzidas pelos laboratórios Sinovac e AstraZeneca.



Esse quantitativo vai compor a 1ª fase da imunização que terá como público-alvo os profissionais de saúde, idosos acima de 75 anos e os idosos que moram em institutos de longa permanência. O município terá quatro pontos de vacinação em sistema drive-thru na cidade e no interior. Equipes volantes e atendimento a acamados também estão previstos.



“O plano municipal está totalmente alinhado ao estadual e ao nacional. Receberemos 10 mil doses da vacina contra o coronavírus para a primeira fase desta que será uma grande campanha para que possamos, o mais breve possível, voltar a nossa vida ao normal”, enfatizou o prefeito Vinícius Claussen.



Os pontos de imunização pelo sistema de drive-thru serão estabelecidos: na Praça Higino da Silveira, onde fica a Feirinha do Alto; na Vila Olímpica, ao lado do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Dr. Eitel Abdallah, em São Pedro; ao lado da Igreja Católica São José e São Charbel, em Pessegueiros, no 2º Distrito; e SPA de Bonsucesso, no 3º Distrito. Haverá vacinação de acamados feita por profissionais do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) e equipes volantes da Secretaria Municipal de Saúde.



A Secretaria Municipal de Saúde vai divulgar, em breve, mais informações sobre a campanha, ressaltando que a imunização será feita seguindo o protocolo de medidas sanitárias, como o distanciamento social, disponibilização de álcool em gel, etc.