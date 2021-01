O prefeito de Teresópolis, Vinícius Claussen, e o secretário de Saúde, Antonio Henrique Vasconcellos receberam as doses da vacina Bruno Nepomuceno

No início da tarde desta terça-feira (19/01), o prefeito de, Vinicius Claussen, e o secretário de Saúde, Antonio Vasconcellos, acompanharam a chegada das vacinas, transportadas do Rio de Janeiro para Teresópolis em helicóptero do Corpo de Bombeiros, que pousou no espaço do 7º CPA (Comando de Policiamento de Área), no Parque Ermitage. O municípioda CoronaVac e quatro, que atuam na linha de frente de combate a pandemia, foram osA vacinação no município está prevista para começar nesta quarta-feira (20/01), a partir das 7h. Contudo, para marcar o recebimento deste primeiro lote, que é destinado a imunização dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia no município, idosos e pessoas com deficiência que são moradores de instituições de longa permanência, foi realizada uma cerimônia rápida ainda na tarde de hoje, no, no bairro São Pedro.Grasiela Duarte Rocha Ferreira, Maria Geni Dias de Azevedo, Mário Sérgio Corrêa de Andrade e Andréia Martins, profissionais de saúde que atuam no Centro de Atendimento 24H do Ginásio Pedrão, no Centro de Testagem do EPEM, na UPA e no PSF do Rosário, respectivamente, foram as primeiras pessoas vacinadas contra a Covid-19 em Teresópolis.Ao receber o primeiro lote, Claussen fez uma breve retrospectiva do que foi o ano de 2020 e, destacando quee que agora não é o momento para relaxar, sendo fundamental que todos continuem cumprindo com as medidas sanitárias, como o uso de máscara, a higienização das mãos, uso do álcool em gel e o isolamento social.“Vivemos quase um ano com muita dificuldade, foram muitos desafios, perdemos entes queridos e aqui ficam meus sentimentos a todos. No campo da economia e social tivemos muito desgaste, foi um processo que atrasou a atividade econômica que também é fundamental para a saúde das nossas famílias. Teresópolis hoje recebe o primeiro lote e amanhã já começaremos a imunização. Nesta primeira fase, nossos profissionais percorrerão hospitais, UPA, o Pedrão, bem como as instituições de longa permanência. Mas eu quero deixar uma mensagem de tranquilidade para a população, porque novos lotes vão chegar e nós vamos agir com várias estratégias, como drive-thru, equipes volantes e de atendimento domiciliar, para que todos sejam vacinados”, afirmou o prefeito.Após a aplicação das doses da 1ª fase da vacinação contra a Covid-19 no município, no prazo máximo de 28 dias, conforme recomendado pela Anvisa, equipe da Secretaria de Saúde será aplicada a segunda dose para eficácia da imunização. A própria Secretaria vai entrar em contato com os imunizados para agendar a aplicação da segunda dose.. Estudante no 5° ano do curso de graduação de Enfermagem. Há 11 anos, trabalha no setor de Atenção Básica da Secretaria de Saúde. Lotada no PSF Fonte Santa desde o dia 19 de março de 2020, Grasiela atua no Centro de Atendimento 24h Contra o Coronavírus, no Ginásio Pedrão.A técnica de Enfermagem, trabalha no Centro de Testagem montado no EPEM, na Várzea.O enfermeiro, atua há 14 anos na área da saúde. Atualmente, ele trabalha na UPA, DVE (Divisão de Vigilância Epidemiológica) e no Hospital São José., é técnica de Enfermagem há 11 anos e trabalha no PSF do Rosário há 2 anos. Ela foi escolhida pelo Prefeito Vinicius Claussen durante o primeiro dia da vacinação. “É uma honra pra ser escolhida para representar todos os meus amigos da Saúde nesse momento tão importante. Eu perdi meu pai recentemente e me sinto muito triste, mas a chegada da vacina traz a esperança de que vidas vão ser preservadas”, disse Andreia.Após a imunização dos profissionais de saúde escolhidos para representar todos que atuam na linha de frente da pandemia no município, os profissionais do PSF do Rosário também receberam a vacina contra a COVID-19.