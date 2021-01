Por O Dia

Publicado 20/01/2021 19:20

A Prefeitura de Teresópolis, dando continuidade às ações de reforço da estrutura local para enfrentamento à Covid-19, determinou a contratação de mais 10 leitos UTI, no Hospital São José. A contratação foi oficializada nesta quarta-feira (20/01). Com isso, o município passa a contar com 84 leitos exclusivos, sendo 43 leitos clínicos e 41 de UTI.



“Acabamos de contratar mais 10 leitos de UTI Covid no Hospital São José. Nas próximas horas, iremos atualizar o Painel Covid com esses novos leitos. Nossa gestão continua trabalhando muito para ampliar ainda mais a estrutura de saúde para oferecer atendimento a todos que precisarem. Seguimos com o compromisso de salvar vidas, acima de tudo”, assinalou o prefeito Vinicius Claussen.



Segundo a Prefeitura, um dos principais desafios que estão sendo enfrentados na ampliação de leitos pelos hospitais é a disponibilidade de equipe médica, especialmente intensivistas para acompanhamento a pacientes de UTI.



Claussen ressaltou ainda a ampliação do Programa Estratégico de Testagem (PET), com novos locais de atendimento à população, na cidade e no interior e a fiscalização dos estabelecimentos comerciais para evitar a disseminação do coronavírus, entre outras medidas: “Mas é indispensável que as pessoas usem máscara de proteção, higienizem as mãos com frequência, cumpram o distanciamento e o isolamento social, evitem aglomerações”.