Por O Dia

Publicado 25/01/2021 13:28

A Prefeitura de Teresópolis, por meio de decisão conjunta com as secretarias de Educação e de Saúde, divulgou o Plano de Retomada da Educação para o ano letivo de 2021. O planejamento recebeu contribuições do Comitê Intersetorial de Apoio ao Planejamento do Retorno às Aulas Presenciais, que se reuniu na última sexta-feira (22/01). O Comitê é formado por representantes da Prefeitura, dos sindicatos dos profissionais da Educação das redes municipal e privada, das escolas particulares, das equipes diretivas, dos funcionários de apoio e dos estudantes.



Na rede pública municipal, o início das aulas será no dia 8 de fevereiro com ensino remoto. Além disso, as unidades escolares deverão fazer as adaptações necessárias na estrutura e apresentarão seu plano de retorno para ensino híbrido, observando a sua realidade, espaço físico e capacidade de atendimento aos alunos.



Com o início do ano letivo, também voltará a ser feita a recarga do cartão alimentação escolar dos alunos da rede municipal.



Para março, existe a possibilidade de retorno das aulas presenciais, por meio de um sistema de funcionamento híbrido, para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e alunos do Ensino Fundamental I e II, de acordo com avaliação da Vigilância Sanitária da adequação das unidades aos protocolos sanitários e do quadro epidemiológico da unidade.



Com o ensino híbrido, também será oferecido aos alunos da rede municipal, nos dias de aulas presenciais, itens da agricultura familiar, além do cartão alimentação.



Em abril, o plano prevê a possibilidade de início híbrido do funcionamento de creches e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Da mesma forma, serão oferecidos aos alunos itens da agricultura familiar nos dias de aulas presenciais, além do cartão alimentação.



O plano será reavaliado em julho, quando será apresentado o planejamento para o 2º semestre, tendo sido determinado que o retorno efetivo das aulas presenciais deverá obedecer todos os protocolos de segurança estabelecidos pelo município, assim como estar de acordo com as avaliações epidemiológicas, que serão realizadas de maneira frequente.



A Vigilância Sanitária vai avaliar o cumprimento dos protocolos de segurança definidos pela Secretaria de Saúde, e que serão publicados em decreto. As unidades precisam emitir o “Alvará Covid-19 da Educação” e os profissionais da área deverão atualizar diariamente o aplicativo “Minha Saúde” para monitoramento de sintomas suspeitos da Covid-19.



Protocolos de segurança



O protocolo sanitário para o segmento está sendo definido pela Secretaria Municipal de Saúde. No entanto, a Secretaria Municipal de Educação e as próprias unidades escolares estão se preparando para o retorno às aulas na modalidade de ensino híbrido com segurança, fazendo a aquisição dos seguintes materiais:



- Tapetes sanitizantes;

- Sanitização das unidades escolares;

- Kit higiene;

- Máscaras de tecido para alunos e professores;

- Termômetro digital;

- Totem para álcool em gel;

- Dispensers para álcool em gel nas portas de todas as salas;

- Dispensers para sabonete líquido e álcool em gel nas pias dos banheiros;

- Lixeira com acionamento por pedal;

- Adesivos instrutivos;

- Demarcação dos espaços;

- Adaptação dos bebedouros.



Também estão previstas reuniões instrutivas para a equipe de limpeza das Unidades Escolares.



Avaliação epidemiológica periódica



A cada 21 dias, a Secretaria de Saúde fará uma reavaliação do quadro epidemiológico da unidade escolar municipal e particular. Com a reavaliação do quadro epidemiológico, o percentual de retomada poderá sofrer alterações, de acordo com a delimitação do espaço físico e especificidade de cada Unidade Escolar.



Rede particular pode retomar as aulas presenciais já em fevereiro



Pelo plano, as aulas nas escolas particulares começam no dia 1º de fevereiro, na modalidade remota com a possibilidade de ensino híbrido (parcialmente presencial) para até 30% dos alunos assim que o estabelecimento estiver de posse do “Alvará Covid-19 Educação”, emitido pelo site da Prefeitura de Teresópolis.



Assim como as escolas municipais, as unidades privadas receberão visita da Vigilância Sanitária para avaliar o cumprimento dos protocolos de segurança definidos pela Secretaria de Saúde e todos os profissionais deverão fazer a atualização diária do aplicativo “Minha Saúde” pelos profissionais da Educação, para monitoramento de sintomas suspeitos da Covid-19.



De acordo com a reavaliação epidemiológica, também aplicada a cada 21 dias na rede privada, o percentual de retomada poderá sofrer alterações, de acordo com a delimitação do espaço físico e especificidade de cada Unidade Escolar.