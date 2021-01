Por O Dia

Publicado 26/01/2021 14:22

Dando continuidade à operação “Moto Legal”, neste fim de semana equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e do 30º Batalhão de Polícia Militar fiscalizaram vários pontos nos bairros Alto e Várzea, em Teresópolis, verificando documentação das motocicletas e de condutores, o sistema de descarga e a situação geral dos veículos.



No final da operação, das 70 motos fiscalizadas e dos 15 automóveis abordados, sete motocicletas e dois carros foram encaminhados ao Depósito Público Municipal, em Três Córregos, no 2º Distrito.



O condutor de um veículo foi detido e conduzido até a 110ª Delegacia por tentar furar o bloqueio da fiscalização conjunta de trânsito. No interior do carro, os agentes da 1ª Companhia de Operações com Cães, da GCM, encontraram um pino de cocaína, o que gerou boletim de ocorrência.