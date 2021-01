Por O Dia

Publicado 27/01/2021

Retomado pelo Governo do Estado no dia 11 de janeiro, data que marcou os 10 anos da tragédia das chuvas na Região Serrana, o Programa “Limpa Rio”, executado pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), segue em trechos do Rio Paquequer na Várzea.



Na segunda-feira (25/01), o serviço foi realizado até a altura da Rua José Correia da Silva Junior, e prosseguiu na terça-feira (26/01), na região da Rua Duque de Caxias e áreas próximas, no centro da cidade.



Conforme anunciado pelo secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, o programa abrangerá quatro quilômetros de extensão do Paquequer e também o Rio Príncipe, na região dos bairros Posse e Cascata do Imbuí.