Fotografias de cartões postais foram cedidas por montanhistas e fotógrafos da cidade Bruno Nepomuceno

Desde o fim do ano passado ovem promovendo o turismo responsável em Teresópolis durante a pandemia. Pela iniciativa, as bancas de jornal vêm sendo pintadas de verde, combinando com a cor dos equipamentos públicos nas praças, e recebendo banners com fotografias de cartões postais, cedidas por montanhistas e fotógrafos da cidade, com mensagens que valorizam o cinturão verde e ospara a prática do ecoturismo, do turismo rural e do turismo de aventura.Entre as imagens divulgadas, estão as da produção agrícola e das principais formações rochosas do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, do Parque Estadual dos Três Picos e do Parque Nacional da Serra dos Órgãos.de acesso à página da Secretaria Municipal de Turismo, onde os interessados podem consultar uma lista de guias de turismo e de condutores credenciados.“O ‘Bancas Postais’ surgiu com a proposta de ajudar os profissionais do turismo, que tiveram suas atividades suspensas por conta da pandemia, a recuperar a sua renda com a flexibilização responsável e gradual das atividades econômicas. Teresópolis tem belos recantos para a prática de caminhadas, escaladas e contato direto com a natureza que muita gente da própria cidade não conhece ou ainda não visitou”, relata Henrique Silva, subsecretário de Turismo.Os profissionais que constam na listagem da Secretaria de Turismo são credenciados pelo Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo.De acordo com a Secretaria de Turismo, o projeto é da Prefeitura, mas. Isso porque tintas e serviço de impressão das imagens foram doados e os jornaleiros foram parceiros, cuidando da mão de obra de pintura.“Esse tipo de ação divulga as belezas naturais na área urbana do município e as pessoas que se interessam podem buscar, no QR Code, a informação dos guias de turismo credenciados que podem levá-las para conhecer esses atrativos. Agradeço a todos que deram a sua colaboração para esse projeto, que é de Teresópolis”, conclui Maurício Weichert, secretário municipal de Turismo.