Por O Dia

Publicado 30/01/2021 19:58

Foram empossados durante videoconferência, nesta quinta-feira (28/01), pelo prefeito Vinicius Claussen, os 26 novos integrantes do Conselho Municipal da Cidade de Teresópolis para o biênio 2021-2023. Durante a Reunião Ordinária, a professora Ana Maria Gomes de Almeida, representante da Fundação Educacional Serra dos Órgãos (FESO) foi eleita presidente do Conselho pelos próximos dois anos, e Raimundo Lopes, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, será o vice-presidente.



O Prefeito enalteceu o trabalho realizado pelo Conselho da Cidade nos últimos dois anos. Ele destacou a conclusão da revisão do Plano Diretor, que foi protocolada na Câmara de Vereadores em dezembro de 2019 pelo então secretário de Planejamento, Alvaro Chrispino; a revisão do Código de Obras, que recebeu importantes contribuições, e a lei da Calçada Acessível, que sairá do papel esse ano.



“Vimos um Conselho atuante e democrático, que conseguiu apresentar importantes resultados. Agradeço a colaboração de todos os conselheiros e desejo êxito na construção democrática de políticas públicas por uma Teresópolis melhor para todos”, assinalou Vinicius Claussen.



Raimundo Lopes deixou a presidência do conselho e foi eleito vice-presidente. “Agradeço a oportunidade que tive de ser secretário de Meio Ambiente durante 7 meses do primeiro mandato do prefeito Vinicius Claussen e ao secretário Flávio Castro por todo apoio quando fui eleito presidente do Conselho da Cidade. Meus agradecimentos também a todos os conselheiros que me ajudaram a conduzir os trabalhos no biênio anterior e que colaboraram com todas as conquistas nesse período”, comentou.



Plano de metas

O Prefeito Vinicius Claussen confirmou a assinatura do “Pacto de Prefeitos pelo Clima e a Energia”, elaborado em conjunto pela Sala Verde Unifeso (Centro Educacional Serra dos Órgãos) e pela Sala Verde Que Te Quero Verde, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



O documento foi oficializado durante a mesa-redonda “Agenda 2030 e ODS: Energia Social, Ambiental e Econômica”, realizada em 26 de novembro de 2020 na edição virtual do V Confeso – Congresso Acadêmico-Científico do Unifeso. “É um compromisso pelos 4 anos de gestão. Convido o Conselho da Cidade a participar da construção do nosso plano de metas, no planejamento de ações concretas em benefício do desenvolvimento sustentável do nosso município“, conclamou Vinicius Claussen.



A presidente eleita também fez suas considerações. “Fico muito satisfeita com a fala do Prefeito de que o Conselho deve estar envolvido na construção do plano de metas da gestão municipal. O Conselho da Cidade está bem equilibrado, que cada conselheiro saiba defender suas ideias com cordialidade, civilidade e respeito ao próximo. Afinal, o município é maior que todos nós”, concluiu Ana Maria Gomes de Almeida.



O Conselho

Criado pela Lei Municipal n° 3.392/2015, o Conselho da Cidade é vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais e tem 26 membros, entre representantes da sociedade civil e do poder público. Tem funções consultivas, deliberativas e fiscalizadoras, e entre suas atribuições está a de assessorar o Poder Executivo no estabelecimento de prioridades quanto à realização de projetos de interesse para o desenvolvimento sustentável de Teresópolis.



Conselho Municipal da Cidade – Biênio 2021-2023:



1) Segmento Governamental:

• Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais:

Titulares: Davi Furtado dos Santos, Alessandro Hilleshein Silva

Suplentes: Cesar Murilo Braz, Adriana Aquino de Oliveira

• Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural:

Titular: Dr. Kleber Cozzolino

Suplente: Dr. José Luciano Pereira

• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:

Titular: Valdeck Antonio do Amaral

Suplente: Arinda Lima Ferreira Apolinário

• Secretaria Municipal de Turismo:

Titular: Henrique Vieira da Silva

Suplente: Julie Anna da Cunha de Siqueira

• Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

Titular: Raimundo Antônio Lopes

Suplente: Fátima Carolina da Silva Freitas

• Secretaria Municipal de Serviços Públicos:

Titular: Rosangela do Nascimento Vitório

Suplente: Maria das Graças Oliveira Queiroz

• Secretaria Municipal de Defesa Civil:

Titular: Bruno Ramos da Cunha

Suplente: Jacinto Silva do Nascimento

• Secretaria Municipal de Segurança Pública:

Titular: Fabiano José Basílio

Suplente: Wagner da Rocha



2) Legislativo Local:

Titular: Adriana Mendes do Nascimento

Suplente: Marcos André da Silva Brandão



3) Ente Federal:

• Parque Nacional Serra dos Órgãos - PARNASO:

Titular: Breno Herrera Coelho

Suplente: Marcus Machado Gomes



4) Representantes das demais Secretarias Municipais:

• Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária

Titular: Lucas Guimarães Homem

Suplente: Jean dos Santos Raymundo

• Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher:

Titular: Daniel Rodrigues dos Santos

Suplente: Margareth Rosi Veiga dos Santos Ramos



5) Representantes de Movimentos Sociais

Titulares:

• Associação de Moradores e Amigos do Quebra Frascos:

Joseane Mônica Neves Cardoso de Oliveira

• Associação de Moradores e Amigos do Alto de Teresópolis:

Marcus Vinícius Meilman da Silva Pinto

• Associação Rede Solidária Projeto 90 Grau:

Isabel Maria Kwiatkowski

• Associação Comercial Industrial Agrícola de Teresópolis-ACIAT:

Arsênio Teixeira Filho

• Associação de Moradores e Amigos de Santa Cecília

Beique Gabriel dos Santos Nascimento

• Associação dos Condomínios e Associações da Região do Green Valley

Maria Amália Correa Piffero



6) Representantes de Movimentos Sociais

• Suplentes:

Associação de Moradores e Colaboradores da Coréia: Carmélio Rocha Carneiro

• Associação dos Taxistas de Teresópolis: Rafael Lourenço Vital

• Associação de Moradores e Amigos da Cascata dos Amores: Clarisse Isnard de Maracajá



7) Representantes de Sindicatos de Trabalhadores

• Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro: Bruno Azeredo de França



8) Representantes do Setor Patronal:

• Sindicato da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON: Luciano Savatone Pimentel de Queiroz

• Sindicato Rural de Teresópolis: Rodrigo Rosa Medeiros



9) Representantes do Setor Acadêmico:

• Fundação Educacional Serra dos Órgãos - FESO: Ana Maria Gomes de Almeida



10) Representantes do Terceiro Setor:

Titular:

• Observatório Social do Brasil: Anilton Soares



11) Representantes do Terceiro Setor:

Suplente:

• Exército Mirim Sampaio Delta: Luciano Cardinot da Silva



12) Representantes de Conselhos Profissionais:

• Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção Teresópolis: Marcos Aurélio Benedito Alves

• Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro: Eduardo Feres Aua