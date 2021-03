Por O Dia

Publicado 01/03/2021 22:49

A Prefeitura de Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise, anunciou na noite desta segunda-feira (1/03) que irá aumentar as restrições, com novas medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Decreto Municipal será publicado em e entra em vigor nesta terça-feira (2/03).



Segundo o Executivo, o conjunto de medidas foi definido pelo Gabinete de Crise, liderado pelo prefeito Vinicius Claussen, que esteve reunido ao longo desta segunda-feira. Uma das decisões do Gabinete é sobre a Saúde, passando as cirurgias eletivas a serem reguladas pela Secretaria Municipal de Saúde.



Entre as novas determinações, que vão vigorar pelo menos até o dia 21 deste mês, quando um novo documento deverá ser elaborado, foram antecipadas também: a proibição do consumo de bebida alcoólica em espaços públicos, passível de apreensão das bebidas e multa sanitária; a suspensão das aulas presenciais em todas as unidades escolares, públicas e privadas; novo horário de funcionamentos do estabelecimentos comerciais, entre outras.



“Como em todo o país, o momento é sério e requer mais rigor para impedir um colapso do sistema de saúde. As medidas que estamos determinando visam reduzir a pressão sobre a Saúde em Teresópolis, bastante sobrecarregada. Por isso, peço à população que colabore aderindo a todas as medidas determinadas para que não seja preciso endurecer ainda mais as medidas como muitos municípios vêm fazendo. Não queremos chegar a medidas extremas e para isso toda Teresópolis precisa estar unida num mesmo propósito”, afirma o prefeito Vinícius Claussen.



De acordo com o comunicado, o comércio de rua passa a funcionar das 10h às 19h. Além disso, os bares, lanchonetes e restaurantes devem encerrar a recepção de novos clientes às 22h e encerrar as atividades ao público às 23h (incluindo delivery, drive thru e take away). Após as 23h, será permitido o funcionamento exclusivamente dos seguintes serviços essenciais: serviços de saúde, serviços veterinários, farmácias, postos de gasolina (sem conveniência) e serviços de concessionárias públicas.



As atividades religiosas devem obedecer o limite de 50% de ocupação do local de reunião. E a venda e consumo de bebidas também ficam proibidas nos clubes, que ainda terão restrição quanto ao banho de sol e de piscina. Nestes locais estão liberadas apenas as práticas esportivas para alunos matriculados, acompanhados por um professor.