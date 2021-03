Por O Dia

Publicado 29/03/2021 14:17

A Secretaria de Saúde de Teresópolis recebeu no último sábado (27/03) mais 3.090 doses de vacina contra a Covid-19 para ampliar o público-alvo e também aplicar a segunda dose do imunizante. Segundo a Secretaria, as doses recebidas foram da CoronaVac.

Na última semana, na segunda-feira (22/03), o município recebeu o lote com o maior número de doses de vacina até o momento, com 8.400 doses, que estão sendo usadas na imunização de idosos com idade acima de 70 anos, tendo sido divulgado um cronograma com dias específicos para cada faixa etária.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, como a vacinação não vai parar mesmo com o feriadão, em breve será divulgado um novo calendário de utilização deste novo lote de vacinas, que serão usadas para aplicação da primeira dose e também da dose obrigatória de reforço.

Até o momento, de acordo com o boletim Covid-19 mais atualizado, Teresópolis já aplicou 20.206 doses da vacina, sendo 17.693 na primeira dose e 2.513 da segunda dose. O público-alvo atendido até então é composto por profissionais da área da Saúde, idosos acamados acima de 85 anos e idosos acima de 70 anos.