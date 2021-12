Fonte Judith, no bairro Alto, em Teresópolis - Divulgação

Fonte Judith, no bairro Alto, em TeresópolisDivulgação

Publicado 16/12/2021 21:51

A Fonte Judith, atrativo turístico localizado no bairro do Alto, em Teresópolis, é o quinto espaço público adotado pela iniciativa privada por meio do “Adote Terê”, um dos eixos do programa “Terê Tão Bela”, idealizado pela gestão municipal. O termo de adoção foi assinado nesta quarta-feira (15/12).



A revitalização paisagística do jardim do entorno da fonte inclui o plantio de mais de 20 mudas de árvores, entre manacás da serra e ipês do cerrado, e de mais de 300 mudas de flores, como lantanas coloridas, sunpatiens vermelhas e hortênsias, além de bromélias imperiais e grama.

Os serviços serão realizados por profissionais contratados pelas três empresas adotantes: Pro-Gym Academia, Convés Estúdio Criativo e Neguinho Plantas e Paisagismo, e fiscalizados pela Prefeitura/Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais.



“A nossa proposta de sensibilizar as pessoas e recuperar o sentimento de pertencimento da população continua gerando muito bons frutos. Temos duas pracinhas adotadas no bairro de Fátima, metade do canteiro central da Reta, a praça Baltasar da Silveira, na Várzea, e agora esse importante atrativo que é a Fonte Judith, que desde a década de 1920 faz parte da paisagem urbana do bairro do Alto”, afirmou o prefeito Vinicius Claussen.



Dona da empresa contratada para recuperar o trecho do canteiro central da Reta entre a Prefeitura e a extinta Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, na Várzea, a empresária Luíza Bastos Hotz de Carvalho e o marido, Geperson Muniz Catunta de Carvalho, o Neguinho Plantas e Paisagismo, passaram de prestadores de serviços a adotantes. “Fazendo o paisagismo do canteiro central, percebemos que a Fonte Judite poderia ficar mais bonita e decidimos adotá-la. É um espaço que recebe muitos visitantes e merece essa atenção especial”, disseram Luíza e Neguinho.



Os primeiros espaços a serem adotados foram duas praças situadas no entrocamento das ruas Tietê, João Batista Vaz e Mello Franco, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em outubro. Em novembro, a Prefeitura assinou mais dois termos de adoção para oficialização da parceria público-privada para revitalização e manutenção, dessa vez do trecho do canteiro central entre a Prefeitura e a antiga Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima.