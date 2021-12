A Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal (COPBEA), da Prefeitura de Teresópolis, está intensificando a realização do Censo Animal. O objetivo é facilitar o acesso dos tutores com perfil socioeconômico para serem atendidos pelo programa municipal de castrações gratuitas de cães e gatos.De início, é priorizado o atendimento de pessoas abaixo da linha da pobreza e famílias com perfil do programa Bolsa Família. Os interessados podem preencher o formulário impresso no balcão de atendimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada no Centro Administrativo Municipal Manoel Freitas – antigo Fórum, que fica na Avenida Lúcio Meira, 375, 2º andar, na Várzea, e na sede da COPBEA, instalada no Horto Municipal, na Avenida Tobias Barreto, 21, Quarenta Casas. Os dois setores funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.Outra opção é o Censo Animal online, com preenchimento de formulário disponibilizado pela COPBEA . Até o momento, mais de mil animais de estimação estão cadastrados, porém a castração, que vai acontecer todo mês, obedecerá a critérios de prioridade.