Sai o médico Fabio Gallote (à esquerda) e entra o médico Ariel Hayasaki - Reprodução / IG

Sai o médico Fabio Gallote (à esquerda) e entra o médico Ariel HayasakiReprodução / IG

Publicado 18/11/2026 10:26 | Atualizado 18/11/2026 10:30

O secretário municipal de Saúde de Teresópolis, Dr. Fábio Gallote, foi exonerado do cargo, conforme publicação em edição extraordinária do Diário Oficial do município desta terça-feira (17). Para dar continuidade aos trabalhos, nesta quarta-feira (18) assumiu como interino o Dr. Ariel Hayasaki dos Santos, que ocupava o cargo de subsecretário de Atenção Básica da própria Secretaria Municipal de Saúde. Hayasaki é médico, com especialização em Psiquiatria e experiência na gestão de saúde.





Gallote ocupava o cargo desde janeiro de 2025 , quando a atual administração municipal tomou posse. Sua chegada ao município foi cercada de polêmica. À época, veículos da Região dos Lagos publicaram questionamentos sobre sua atuação anterior em Cabo Frio, onde havia sido subsecretário durante a gestão de Magdala Furtado, e sobre sua ligação com o ex-secretário Bruno Alpacino, que teria feito uma gestão controversa da saúde daquele município. As reportagens levantaram críticas relacionadas à crise na saúde cabofriense e à escolha de Gallote para comandar a pasta em Teresópolis.

Denúncias de perseguição política e exonerações sem justificativa

A saída de Gallote ocorre em meio a episódios recentes envolvendo a área da Saúde que geraram repercussão e questionamentos .Na última segunda-feira (16), como mostrou O DIA , a enfermeira Larissa Rezende relatou ter sido desligada da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pouco depois de publicar um vídeo cobrando a continuidade das obras de asfaltamento entre Santa Rosa e Mottas, no interior do município.

Outro episódio foi a série de exonerações registrada na administração municipal em outubro.Areportagem do O Dia apontou que 12 dos 28 desligamentos publicados no Diário Oficial Extraordinário nº 186 atingiram a área da Saúde, incluindo subsecretários e ocupantes de cargos estratégicos. Na ocasião, a Prefeitura não respondeu aos questionamentos sobre os motivos das exonerações.

TAC e pendências na regularização administrativa

A saída de Gallote também ocorre em um momento em que a Prefeitura precisa comprovar o cumprimento de obrigações assumidas com o Ministério Público relacionadas à reforma administrativa. Conforme reportagem do O Dia publicada em novembro , o município recebeu prazo de 30 dias para apresentar documentos que comprovem medidas previstas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), incluindo regularização de contratações, combate ao nepotismo, prevenção ao acúmulo ilegal de cargos e adequação de procedimentos administrativos. Entre as pendências apontadas pelos órgãos ministeriais estão documentos relativos a exonerações, contratações e informações sobre contratos, remunerações e agentes vinculados à área da Saúde, além de exigências de transparência.

Mudança faz parte da dinâmica administrativa, diz prefeitura

Procurada pela reportagem, a Prefeitura não respondeu às questões sobre motivos que levaram à exoneração de Gallote, nem se teria sido a pedido ou por decisão da gestão municipal. Em nota, o governo informou que as mudanças na composição do governo fazem parte da dinâmica administrativa e não alteram o compromisso da gestão com suas prioridades, metas e entregas à sociedade.

A prefeitura agradeceu a Gallote pela dedicação, pelo profissionalismo e pelos serviços prestados à população durante o período em que esteve à frente da pasta, reconhecendo sua contribuição para a condução das políticas públicas de saúde.



O médico exonerado não se pronunciou publicamente sobre a exoneração. Em sua biografia no Instagram, bastante atualizado com conteúdo sobre as entregas do governo na área da Saúde, ainda consta o cargo de secretário. A reportagem tenta contato com Gallote para ouví-lo sobre a saída do cargo.