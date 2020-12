Gravura que seria representação de Marianna Crioula - Óleo sobre tela de Belmiro de Almeida Acervo MAM-RJ

Por Sergio Gustavo

Publicado 01/12/2020 11:11 | Atualizado 01/12/2020 11:23

Marianna Crioula, que ao lado de Manuel Congo liderou uma das maiores revoltas promovidas por pessoas escravizadas no estado do Rio, será homenageada em Vassouras. O DIA apurou que uma sala da Câmara Municipal será batizada com o nome da heroína. Um evento para lançamento do espaço está previsto para o próximo dia 14. Rosi Farias (DEM), vereadora e vice-prefeita eleita nas eleições de novembro, está envolvida na organização.