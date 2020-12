Vassouras é uma das principais cidades da região conhecida como Vale do Café Arquivo

Por O Dia

Publicado 13/12/2020 15:21

O mais recente levantamento da Associação de Hotéis do Estado (ABIH-RJ) mostra ocupação de 81% na média acumulada fora da capital do Rio para o réveillon. Dois municípios do Vale do Café estão entre os 10 destinos mais procurados no estado: Valença (com destaque para o distrito de Conservatória) tem 81,88% de ocupação e Vassouras tem 75,58%.

Angra dos Reis (92,37%), Itatiaia/Penedo (90,17%), Arraial do Cabo (90%), Búzios (88,75%), Petrópolis (88,31%), Paraty (86,05%) e Teresópolis (85,25%) lideram a preferência dos turistas, de acordo com a 2ª prévia de ocupação divulgada pela ABIH e pelo Sindicato dos Meios de Hospedagens do Município (Hotéis Rio). Até o momento, cerca de 58% dos quartos de hotéis da cidade do Rio estão reservados para a data. "A procura aquecida para o interior é um retrato do público deste réveillon: prioritariamente nacional, proveniente do próprio estado ou de vizinhos próximos, como São Paulo e Minas Gerais, e com perfil familiar”, comentou Alfredo Lopes, presidente da Hotéis Rio e diretor executivo da ABIH-RJ.