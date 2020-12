Prefeito anunciou novas medidas em transmissão ao vivo Reprodução

"Terá multa pra quem não usar máscara. A maior proteção que temos, antes da vacina, é o uso de máscara", ressaltou Severino, que descartou fechamento do comércio: "Não há possibilidade de lockdown, nossa ideia não é essa. (o natal) É uma data importante pro comerciante e a economia precisa girar". "Não posso pedir que a população fique tranquila, (pandemia) é uma situação que nenhum de nós fica tranquilo, mas que a gente possa acalmar, não vai faltar leito pra nenhum vassourense", disse o prefeito reeleito em transmissão ao vivo realizada agora há pouco. Severino Dias afirmou que ligou imediatamente para o diretor do Hospital Universitário de Vassouras ao saber do esgotamento de leitos e articulou a compra de mais 10 . O prefeito anunciou que um novo decreto vai restringir horários de bares e restaurantes, aumentar fiscalização em todas as áreas de Vassouras e permitir aplicação de multas.

Severino comunicou que ainda esta semana todas as unidades de saúde do município vão passar a atender pacientes com suspeita de Covid-19 e realizar testagem; segundo ele, 30 mil novos testes serão comprados. "A partir de quarta (16), procure o seu posto de bairro ou distrito, pra facilitar atendimento. As pessoas têm reclamado de lotação das unidades sentinelas (Carvalheira e Mello Afonso)", explicou o prefeito, que respondeu às críticas pela interrupção da publicação de vídeos regulares sobre a pandemia: "Sempre prezei pela verdade e nunca fugi do debate. No período eleitoral é vedada propaganda institucional".

O prefeito de Vassouras pediu ajuda de comerciantes e da população em geral na fiscalização do uso de máscaras e disse que vai divulgar números para denúncias de festas clandestinas e aglomerações. "A prefeitura sozinha não consegue fiscalizar. Cada munícipe precisa ser fiscalizador. Uma cidade inteira não pode ser penalizada por uma minoria (irresponsável)".