Reunião aconteceu na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 18:13

Nesta terça-feira (15), o Banco do Brasil apresentou à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras uma nova linha de financiamento para empreendedores da cidade. Os representantes do BB foram recebidos pelo secretário Wanderson Farias e pelo coordenador da Sala do Empreendedor, Thallis Dutra.

Bruno Costa e Sergio Leal, respectivamente gerente de relacionamento e gerente geral do banco, explicaram que os empréstimos podem chegar a R$ 50 mil e que podem ser pagos em até 30 meses, com carência de 6 meses e juros de 6%. "O programa é ideal para empresas que vendem no cartão e que precisam de uma solução simples", disse o secretário Wanderson, que ressaltou: "O capital de giro emergencial é voltado para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte".