Vassouras fica na região conhecida como Vale do Café Divulgação (Caíque Coufal/PMV)

Publicado 03/01/2021 16:24 | Atualizado 03/01/2021 16:30

Em Vassouras, interior do Rio, a cerimônia de posse do prefeito Severino Dias (DEM), da vice-prefeita Rosi Farias (PP) e dos 13 vereadores foi realizada sem a presença de púbico, assessores e parentes. Transmitido pela internet, o evento foi restrito aos participantes necessários para sua condução e respeitou os protocolos de segurança necessários no período de pandemia, segundo a assessoria da prefeitura.

Todos os empossados ressaltaram a necessidade de união de executivo, legislativo, empresariado e população na luta contra a covid-19. “Estamos otimistas com os avanços da ciência e com as negociações e aprovações das vacinas. Já estamos prontos, aqui em Vassouras, para que assim que elas estiverem liberadas possamos comprar todas as doses necessárias para nossa população. Mas, até lá, temos que manter a guarda, a nossa união, seguir os protocolos de segurança para evitar mais perdas de nossos entes queridos”, ressaltou o prefeito reeleito, que prometeu um "governo de diálogo com todos os segmentos da sociedade, pensando sempre no bem da cidade".

Única mulher eleita em Vassouras, a vice-prefeita prometeu exercer seu novo cargo de maneira diferente dos ocupantes tradicionais "Não serei uma vice-prefeita de gabinete. Junto ao prefeito Severino, quero deixar uma marca para cidade. Não uma marca de perfeição, pois não somos perfeitos, mas uma marca de amor e de dedicação ao próximo, uma marca de que lutamos bravamente por uma melhor qualidade de vida para os vassourenses. Todos merecem nossa atenção e terão", disse Rosi Farias, que assume como vice após três mandatos consecutivos no legislativo do município, que fica localizado no Vale do Café.