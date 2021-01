Ao virar uma RPPN, a área tem compromisso perpétuo de conservação ambiental Divulgação

Publicado 06/01/2021 11:33

O parque ecológico Mauro Romano, que contempla mais de 22 mil metros quadrados, foi transformado na primeira Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) de Vassouras, município localizado no Vale do Café. A Associação Civil Vale Verdejante, que promove a recuperação da área degradada desde 2008, conseguiu concluir a regularização no penúltimo dia de 2020, através de parceria com a secretaria de Meio Ambiente do município.

Além do aumento do repasse estadual do ICMS Verde para a cidade, a oficialização da RPPN por meio do decreto 4.744 permite que naquele espaço sejam desenvolvidas atividades científicas, turísticas, recreativas, educacionais e culturais. A RPPN Mauro Romano fica localizada no bairro Andrade Costa e é a 81ª unidade de conservação deste tipo no estado do Rio. No total, o Brasil possui 930 reservas particulares de patrimônio natural.