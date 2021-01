Surto de covid-19 no asilo de Valença aconteceu após o Natal Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 13:03

O surto de covid-19 que atingiu o Abrigo São Vicente na cidade de Valença, interior do Rio, está sob controle, segundo informou uma das três freiras que cuidam do espaço. “Tivemos aquele surto, sim, mas Deus é pai e está tudo controlado. O hospital escola atende muito bem os idosos do abrigo, e o doutor Ricardo Rocco nos assiste há 24 anos e está todo dia conosco neste período”, disse Irmã Albertina, em entrevista ao jornal O Dia. Dos 83 idosos do asilo, 2 ainda estão no hospital. “Não tem ninguém na UTI, ninguém com problema de pulmão”, disse a freira, que recebeu na manhã de hoje (6) a informação de que os dois devem ter alta até amanhã (7).



Além dos 76 idosos que se contaminaram, as três freiras e 7 dos 29 funcionários também testaram positivo para covid-19. “Pode passar (essa informação), é verdadeiro isso, e graças a Deus vai melhorar mais ainda. A quarentena da irmã responsável acaba hoje, e a outra já está se alimentando. (quando fiz o teste) já tinha até passado (a fase de contaminação), eu tinha passado mal antes e estou recuperada”, disse Irmã Albertina, que comentou o surto: “Ficamos o ano inteirinho nos cuidando, não deixamos ninguém entrar ou sair. Estamos achando, é suposto, (que a contaminação se deu através dos) padrinhos que mandaram presentes. Nós passamos álcool, limpamos e eles não entraram, apenas enviaram os presentes, mas estamos achando que foi por causa disso, porque estava tudo normal antes do natal. A gente não sabe, mas também não podemos culpar ninguém”.

No total, 76 idosos do Abrigo São Vicente foram contaminados pelo novo coronavírus desde novembro. A maioria das contaminações aconteceu após o Natal e 1 idoso morreu em decorrência da covid-19.