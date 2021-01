Momento em que moradores tentam ajudar Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 18:57

O temporal que atingiu Três Rios, cidade do sul do estado do Rio, no domingo (10) deixou uma menina de 8 anos morta. O pai de Lauren Pereira Lorie, um médico cubano, tentava atravessar o volume de água acumulado na rua Engenheiro Walcrueze Meireles quando o carro começou a perder tração. Quatro pessoas tentaram ajudar, mas o veículo acabou arrastado pela correnteza por cerca de 200 metros até cair em um córrego localizado no bairro Purys. Pai e filha foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e conduzidos a uma Unidade de Pronto Atendimento, mas a menina faleceu pouco depois. Na tarde de ontem (11), a prefeitura divulgou nota de pesar pela morte de Lauren.

Além do Purys, pelo menos outros seis bairros (Centro, Stª Terezinha, Caixa D'água, Centro, Monte Castelo e Vila Isabel) do município foram severamente afetados pelos 130 milímetros de chuva registrados ao longo de 3 horas da noite de domingo. Barrancos cederam em vários pontos, crateras foram abertas em algumas ruas e manilhas estouraram. O alagamento comprometeu até o prédio onde funciona a Secretaria de Saúde do município, que foi interditado na manhã seguinte. Ruas próximas ao viaduto que é o cartão postal da cidade também ficaram alagadas. A água passou de 1 metro em diversas localidades, comprometendo ou danificando de forma irreversível móveis e eletrodomésticos de moradores que passaram a segunda-feira inteira retirando lama de suas casas. A secretaria de Promoção Social iniciou campanha de doações para ajudar os mais de 100 desalojados. Já na Estrada União Indústria, um ônibus ficou ilhado e a Polícia Militar precisou da ajuda de moradores para resgatar os 9 ocupantes, sem ferimentos, em caiaques.

Publicidade

A prefeitura de Três Rios, administrada por Joacir Barbaglio (PL) desde 1º de janeiro, decretou estado de calamidade pública e recebeu apoio do governo do estado. Na tarde de ontem, profissionais da Defesa Civil e das secretarias de Meio Ambiente, Ação Social e Obras chegaram ao município.