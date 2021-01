Vice-prefeita e secretária de Saúde debateram temas com profissionais do setor Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 15:21

Reunião realizada ontem (12) em Vassouras, interior do Rio, discutiu os preparativos para a vacinação contra a covid-19. A vice-prefeita Rosi Farias, a secretária de saúde Larissa Vieira e profissionais do setor debateram as novas diretrizes que vão guiar as equipes técnica e administrativa da Secretaria de Saúde no enfrentamento da pandemia.

Segundo o setor de comunicação, outros temas relacionados à saúde também estiveram em pauta, como a diminuição das filas para exames. O encontro foi realizado no auditório da prefeitura.