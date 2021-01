Secretário ganhou uma camisa do time de vôlei do Flamengo do presidente da Codin Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 18:33

Ontem (19), o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras esteve no Rio para articulação de demandas com o governo do Estado. Em reunião com o diretor regional do Senac (Sérgio Ribeiro) e com os presidentes da Fecomércio (Antônio Florêncio de Queiroz) e do Sicomércio regional (Marcos Torres), Wanderson Farias solicitou a implementação de cursos de apoio para turismo e comércio e conversou sobre a possibilidade de levar uma unidade Sesc/Senac para o município, localizado no sul do estado. Em seguida, ele foi recebido por Paulo Teixeira, secretário de Trabalho do Estado, para retomada de diálogo sobre a instalação de uma Casa do Trabalhador em Vassouras.



A agenda de Wanderson terminou no Palácio da Guanabara, em reunião com Leonardo Soares, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado; André Souza, subsecretário de Indústria, Comércio, Serviços e Infraestrutura; e Daniel Santa Cruz, superintendente do governo. "Conversamos sobre a atração de empresas para o distrito industrial e para a zona especial de negócios de Vassouras, e também sobre a necessidade de apoio na nossa aproximação com a Codin", disse o secretário, que também levou demandas do setor turístico, como a criação das rotas da Cachaça e do Café. “O secretário de Estado, que vai visitar Vassouras em breve, gostou bastante da possibilidade de nossa cidade sediar o Encontro do Desenvolvimento do Vale do Café, que terá como objetivo reunir prefeitos, secretários e empresários da região”, falou Wanderson. O Vale do Café contempla 15 cidades do Vale do Paraíba Sul Fluminense: Barra do Piraí, Barra Mansa, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Piraí, Pinheiral, Rio das Flores, Rio Claro, Valença, Vassouras e Volta Redonda.