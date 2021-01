Procon de Vassouras faz parte da SDET e funciona na sede da prefeitura Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 13:02 | Atualizado 25/01/2021 15:19

O Procon de Vassouras, que faz parte da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, divulgou o ranking das empresas que tiveram mais reclamações registradas em 2020. Os dados também mostram a quantidade de acordos efetuados - ou não - entre empresas e consumidores. A Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro) aparece isolada na primeira colocação, com 133 reclamações registradas ao longo do ano passado; 15 delas ficaram sem acordo. Em segundo lugar, com 24 reclamações, está a Light. A empresa privada de energia que atende a região não entrou em acordo com 8 dos reclamantes. A Telemar ficou na terceira colocação, com 18 registros; 2 deles ficaram sem acordo. Caixa Econômica Federal, com 6 reclamações, e Claro, com 4, ocupam a quarta e a quinta posições do ranking; em todos os casos houve acordo.

Entre os principais objetivos do Procon está promover o equilíbrio das relações de consumo por meio de aplicação das normas de defesa do consumidor em benefício da sociedade. Inaugurada em 2019, a unidade de Vassouras funciona na Sala do Empreendedor, localizada na prefeitura, de segunda a sexta, entre 11h e 17h.