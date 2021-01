Vacinas Oxford/AstraZeneca chegaram de helicóptero Divulgação/PMV/Caique Coufal

Publicado 25/01/2021 17:13

A segunda remessa de imunizantes contra a covd-19 chegou em Vassouras na manhã desta segunda-feira (25). As 460 doses da vacina Oxford/AstraZeneca chegaram no campo do Estádio Municipal de helicóptero e foram recebidas pelo prefeito Severino Dias, pela vice-prefeita Rosi Farias e por Luiz Henrique Guerra, 1ª vacinado da cidade. "Trabalho com vacinas já faz 40 anos aqui em Vassouras, e sei o quanto é importante a imunização. E essa campanha é a mais importante da minha vida. Se Deus permitir, quero estar aqui até todos os vassourenses serem vacinados”, disse o enfermeiro, que tem 63 anos.



Conforme informou O Dia, Vassouras começou a imunização do grupo prioritário na última terça-feira (19), assim que recebeu as doses da CoronaVac. De acordo com a atualização mais recente, divulgada ontem (25) ao meio dia, mais de 400 pessoas já haviam sido imunizadas, entre profissionais da saúde e idosos internados em leitos de longa permanência. A assessoria de comunicação da prefeitura informa que não houve nenhum registro de reações adversas até o momento. A secretária de Saúde de Vassouras, Larissa Vieira, explicou que todas as pessoas vacinadas são cadastradas de forma detalhada e incluídas no banco de dados do Ministério da Saúde. “Com a chegada da Oxford/AstraZeneca, temos duas vacinas de laboratórios diferentes, mas não deve haver preocupação em relação a isso. Todos são cadastrados e temos o controle de quem recebeu qual vacina”, disse. A secretária também pontuou que a segunda remessa da CoronaVac deve ser entregue ao município na primeira semana de fevereiro e que a segunda dose da Oxford/Astrazeneca será aplicada em até doze semanas.