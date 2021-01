Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes Arquivo

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 17:13

A Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro) comunicou que vai realizar manutenção no sistema de abastecimento de Vassouras, sul do estado, na próxima quinta (28). O fornecimento de água será interrompido entre 8h e 17h, período em que o serviço será realizado. Além da sede do município, a companhia informa que o abastecimento de Barão de Vassouras também será afetado.

Segundo a Cedae, o fornecimento de água será retomado assim que a manutenção for concluída, mas a normalização completa pode levar até 72 horas. "Moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d’água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento. A Companhia pede que os clientes usem água de forma equilibrada e adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo de água", diz o comunicado da Cedae, que informa a possibilidade de solicitação de abastecimento por caminhão pipa pelo telefone 0800 282 1195.