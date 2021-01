Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 06:59

A prefeitura de Vassouras, interior do Rio, divulgou o mais recente levantamento do número vacinados contra a covid-19 no município. Até às 16 horas de ontem (26), 603 pessoas receberam a primeira dose de imunizante (593 profissionais de saúde e 10 idosos em leitos de longa permanência). Conforme informou O Dia, Vassouras já recebeu os primeiros lotes da CoronaVac e da vacina de Oxford.

Até então, a maioria dos vacinados é formada por profissionais que trabalham no Hospital Universitário do município (400 pessoas). Na sequência, estão 149 trabalhadores das Unidades Básicas de Saúde. Profissionais do Samu (17), do setor de atendimento de covid (14), da policlínica e do laboratório (9) e do serviço de atendimento domiciliar (4) completam a lista.