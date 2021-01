Prefeito e vice visitaram obra hoje Divulgação/PMV/Caique Coufal

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 18:52

Nesta quarta (27), o prefeito de Vassouras, Severino Dias; a vice-prefeita, Rosi Farias; e a secretária de Obras, Beatriz Rocha; visitaram a obra de macrodrenagem do bairro Residência. No local, que é afetado por enchentes críticas, está sendo implantada uma galeria em concreto armado, segundo informa a prefeitura. “Depois de pronta, a galeria vai captar toda água pluvial e direcionar para um escoamento correto, evitando os alagamentos nas ruas do bairro. Antes não dava vazão no fluxo de água e isso era um grande transtorno para os moradores”, explicou a secretária.

O prefeito reeleito comentou a situação e revelou a data prevista para término da obra. “É um investimento grande e muito importante para nossa cidade. Tenho certeza de que após a conclusão das obras, com previsão para o fim de abril, as famílias poderão ficar tranquilas em período de chuvas", disse Severino. “É a nossa função, minha e do prefeito Severino, acompanhar de perto o andamento das obras. E é gratificante ver o empenho da nossa secretária e de sua equipe para cumprir os prazos determinados", ressaltou a vice-prefeita.