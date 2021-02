Kombi do Gira percorre dez regiões do estado do Rio neste início de 2021 Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 14:00

A Caravana Cultural do grupo teatral Gira Cia Andante circula de Kombi pelo estado do Rio apresentando o espetáculo infantil A História de um Camaleão. O Vale do Café está entre as regiões percorridas pelo grupo, que já se apresentou em Miguel Pereira. Amanhã (04), os moradores de Valença terão a oportunidade de assistir o espetáculo. Já na quinta (05), Barra do Piraí será o palco dos artistas.



Definido pelo grupo como um "espetáculo infantil para crianças de todas as idades", A História de um Camaleão adota uma narrativa lúdica, entremeada por músicas e brincadeiras, para falar sobre a importância de cada pessoa ser feliz com suas particularidades. A obra é uma adaptação do livro Bom Dia Todas as Cores, de Ruth Rocha. Os figurinos, coloridos como propõe a história, chama a atenção pelas máscaras orgânicas feitas com materiais e artesanatos da Floresta Amazônica. As cuias, trançados de palha e cestos foram produzidos por comunidades ribeirinhas do Rio Tapajós, no Oeste do Pará.

De acordo com a assessoria do Gira, as apresentações gratuitas são sempre realizadas em espaços públicos e seguem as medidas de segurança indispensáveis na pandemia de covid-19. A equipe é composta por dois atores do grupo, um cinegrafista e uma produtora-executiva. A realização da Caravana, que terá duração total de 21 dias, se deu através da Lei Aldir Blanc.