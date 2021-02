Vassouras fica no Vale do Café Arquivo

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 22:27

Na noite desta quinta (04), a prefeitura de Vassouras atualizou o número de vacinados contra a covid-19 no município, localizado no sul do estado. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, 1.043 receberam a primeira dose do imunizante até às 16h de hoje.

Além de profissionais da saúde, 25 idosos internados em leitos de longa permanência do Hospital Eufrásia Teixeira Leite e Sagrado Coração de Jesus já foram vacinados.