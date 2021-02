Roteiro começa no CAT, localizado na Antiga Estação Ferroviária de Vassouras Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 12:37

A prefeitura de Vassouras divulgou o lançamento do Caminhos do Café, projeto que permitirá ao turista a experiência do plantio à degustação. Organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDET), a rota começará no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no centro. De lá, os visitantes serão levados para conhecer a plantação de café da Chácara Modelo. De volta ao centro histórico, será a vez de acompanhar o trabalho de uma barista no Café Escola e, enfim, degustar a bebida.

De acordo com a SEDET, as reservas para o Caminhos do Café estarão disponíveis depois do carnaval. Segundo o responsável pela pasta, Wanderson Farias, a ideia é ampliar o roteiro no futuro, incluindo outras propriedades do município, localizado na região conhecida como Vale do Café.