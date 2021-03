Thalia, que tem 8 anos e mora em Paraíba do Sul, é uma das crianças do documentário Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 17:03

A pandemia de covid-19 promoveu alterações profundas na sociedade, como a necessidade de protocolos sanitários rígidos e o estabelecimento de uma nova dinâmica nas relações sociais. A maneira como as crianças são impactadas é o tema do documentário Histórias do Futuro, que será lançado amanhã (30) no canal do YouTube da produtora Cineviola (@cineviola). As filmagens acompanharam quatro crianças da região Centro-Sul fluminense e suas percepções sobre a realidade. “Pretende-se uma visão de como essa geração está vivenciando o momento e entender de que maneira isso a influenciará nas suas escolhas do futuro”, explica a diretora Jeanne Duarte.

Para Histórias do Futuro, foram selecionadas crianças com idades, hábitos e rotinas diferentes. Thalia Damiana, que tem 8 anos e mora em Paraíba do Sul, passa a pandemia em uma fazenda, sem celular e sem contato por meio das redes sociais, enquanto Danilo Jorge, que tem a mesma idade, mora em um apartamento em Três Rios, é antenado e tem um canal no YouTube. Já Ashelley Gomes, de 11 anos e que vive dividida entre Vassouras e Miguel Pereira, ia para a França estudar harpa, mas teve a viagem suspensa em razão do surgimento do novo coronavírus. O quarto personagem acompanhado pelo documentário é Gabriel Duarte, também de 11 anos, tímido morador de Areal que estuda violão e teclado. Depoimentos de pais, avós, amigos e especialistas em saúde completam Histórias do Futuro.

Publicidade

Além do filme, o projeto conta com lives já disponíveis no Instagram (@historias_dofuturo), com animações criadas em realidade aumentada e que interagem com os atores Zezé Fassina, Carlos Arruda e Isabel Francisco. Já as transmissões virtuais exclusivas para crianças surdas, com tradução para a Língua Brasileira de Sinais, serão interpretadas por Gildete Amorim nos dias 3 e 4 de abril, às 17h. O projeto Histórias do Futuro é realizado por meio da Lei Aldir Blanc.