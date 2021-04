Testagem começou por funcionários de dois mercados Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 17:22 | Atualizado 09/04/2021 17:22

Nesta semana, por meio da Secretaria de Saúde de Vassouras iniciou a testagem dos funcionários do comércio da cidade, com objetivo de mapear os casos de covid-19 e isolar os eventuais infectados assintomáticos que estejam trabalhando. “Teste em massa e isolamento são as estratégias mais acessíveis no controle da covid-19. A testagem no comércio é muito importante porque é onde acontece contato direto entre os funcionários e o público. Estamos passando por um momento muito difícil da doença, e espero que em breve a população esteja toda vacinada e a vida possa voltar a normalidade”, disse o prefeito Severino Dias.