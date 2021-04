Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 16:50

Neste domingo (18), a prefeitura de Vassouras recebeu carregamento com mais 650 doses da vacina Oxford/AstraZeneca. Com a chegada deste novo lote, o município ampliará a vacinação para o grupo de idosos de 61 anos a partir de terça-feira (20). De acordo com a Secretaria de Saúde, Vassouras possui cerca de 380 idosos com essa idade e todos estão cadastrados.. A vacinação será feita de forma domiciliar, por meio de agendamento por telefone realizado pelas unidades de saúde.

A prefeitura também dará continuidade à vacinação dos seguintes grupos: acadêmicos da área de saúde em período de estágio, profissionais de saúde que ainda não foram imunizados, profissionais de forças de segurança e salvamento e idosos nas idades já anunciadas.