Atendimentos serão realizados toda quinta-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 17:21

Nesta quinta-feira (29), a prefeitura de Vassouras iniciou o serviço de atendimento psicológico para os atletas do município. A iniciativa da Secretaria de Esporte tem como objetivo oferecer atendimento profissional aos atletas, especialmente neste período de pandemia, onde as escolinhas municipais e competições presenciais estão suspensas. "Nós buscamos todos os meios possíveis de ajudar e melhorar a qualidade de vida da população da nossa cidade. E oferecer esse apoio psicológico é mais uma das ações do governo para minimizar os impactos da pandemia", disse o prefeito Severino Dias.

Os atletas interessados nos atendimentos, realizados em uma sala reservada sempre às quintas, devem fazer o agendamento na Secretaria de Esporte, que funciona entre segunda e sexta, das 13h às 17h. "A pandemia afetou a todos de uma forma inesperada. Todos os segmentos sofreram e não foi diferente para os atletas, que tiveram suas atividades reduzidas e em sua maioria, suspensas. Essa é mais uma maneira de ajudar e apoiar nossa comunidade esportiva", disse o secretário de Esporte, Luiz Mário.