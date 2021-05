Vassouras é uma das cidades do Vale do Café Divulgação

Publicado 05/05/2021 16:15

O Fundo de Previdência do Município de Vassouras (FUPREVAS) suspendeu a prova anual de vida dos aposentados e pensionistas da cidade. Em razão da pandemia de covid-19, a medida foi tomada evitar o deslocamento dessas pessoas até a sede do FUPREVAS. De acordo com a direção do instituto, assim que o procedimento for restabelecido todos serão informados.

A prefeitura de Vassouras ressaltou que "o FUPREVAS não solicita a realização ou confirmação da Prova de Vida por aplicativos, e-mails ou mensagens telefônicas" e pediu que, em caso de dúvidas, aposentados e pensionistas entrem em contato pelo telefone (24) 2471-1709.