Vassouras está localizada no sul do estadoArquivo

Publicado 04/06/2021 12:01 | Atualizado 04/06/2021 12:58

Na última terça-feira (1º), em cerimônia virtual, foi realizada a eleição do Conselho Municipal de Turismo de Vassouras para o período entre 2021 e 2023. Wanderson Farias, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, foi eleito presidente, e Ricardo Vergara Caffarelli, empresário da fazenda Cachoeira Grande, foi eleito vice. Além de representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o Conselho é composto por representantes das Secretarias de Cultura, Educação e Meio Ambiente; das Agências de Viagens; de proprietários de restaurantes, bares, lanchonetes e food trucks; proprietários de fazendas históricas; proprietários de empresas do setor hoteleiro; de ONGs ou associações que tenham relação com a cadeia produtiva do turismo; e da ACIAV (Associação Comercial, Industrial, Agropecuária de Vassouras).

Veja como ficou a nova composição do COMTUR 2021-2023:

Diretoria

Presidente: Wanderson Farias

Vice-presidente: Ricardo Vergara Caffarelli

Primeiro secretário: Valdelir Braga

Segunda secretária: Paula Vianna

Representantes da Secretaria de Cultura

Thatiana Santiago de Medeiros - Titular

Ângela Maria da Silva - Suplente

Representante da Secretaria de Educação

Flavia Matheus de Avelar Kakumu - Titular

Representantes Secretaria de Meio Ambiente

Elaine Cristina Paixao Carvas Leal - Titular

Nilton Basilio dos Santos - Suplente

Representantes das Agências de Viagens

Adriana Bitencourt Lavinas - Titular

Representantes dos Proprietários de empresas dos restaurantes, bares,

lanchonetes e food trucks

Carlos Antônio de Castro - Titular

Wilson De Maio - Suplente

Representantes do segmento dos proprietários das fazendas históricas

Ricardo Vergara Caffarelli - Titular

Ernani Casella Bertino Maciel - Suplente;

Representantes dos proprietários das empresas do setor hoteleiro

Ana Lúcia Mattozo Furtado – titular

Álvaro Luis dos Reis Fernandes de Sousa - Suplente;

Representantes de ONGs ou Associações que tenham relação com a

cadeia produtiva do turismo

Regina Helena dos Santos Moraes - Titular

Marcia Costa dos Santos - Suplente;

Representante da ACIAV – Associação Comercial, Industrial,

Agropecuária de Vassouras

José Luiz Medeiros da Silva Junior - Titular

Alexandre Ferraz Pinto - Suplente