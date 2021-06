Carlos Brito, Gilson Machado e Wanderson Farias - (Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 12:08

Ontem (16), o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias, se reuniu com o ministro do Turismo, Gilson Machado, em Brasília. O presidente da Embratur, Carlos Brito, também participou da reunião realizada no Ministério do Turismo. "Apresentei o projeto de sinalização turística e roteirização do município e da região e solicitei apoio para o Festival de Cinema de Vassouras e para o Trem Turístico do Vale do Café. Esse contato próximo com o Ministério abre novas e importantes possibilidades para o nosso turismo", disse Wanderson.

De acordo com o secretário, os próximos eventos que serão sediados em Vassouras, como o Fórum do Café do Vale do Café, o ProCap e o Fórum de Turismo, também foram debatidos no encontro. "Apresentei a moderna estrutura do Centro de Convenções General Sombra, da Universidade de Vassouras, um espaço perfeito para realização de grandes eventos. Também aproveitei para entregar ao ministro e ao presidente da Embratur alguns dos cafés produzidos na nossa região, como o premiado café da Fazenda Florença", completou Wanderson.