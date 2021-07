Material apreendido foi levado para a delegacia - (Imagem: Divulgação/PM)

Publicado 16/07/2021 18:34

Ontem (15), em operação conjunta do 10º Batalhão da Polícia Militar com a Polícia Civil, foi encontrada uma grande quantidade de drogas enterradas em Vassouras. Após denúncia anônima, os agentes se dirigiram ao bairro Grecco e descobriram quase 1.500 invólucros com cocaína ou maconha em diversas quantidades. De acordo com os valores adesivados nas embalagens, as drogas renderiam quase R$ 34 mil aos traficantes.

Segundo a PM, todo o material estava enterrado próximo a bananeiras distantes cerca de 150 metros de uma residência, cujo dono foi conduzido para a 95ª Delegacia de Polícia de Vassouras e registrado como testemunha.