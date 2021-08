Material apreendido - (Imagem: Reprodução/PM)

Publicado 24/08/2021 12:00

Na noite de ontem (23), uma nova apreensão de drogas foi realizada em Barra do Piraí, interior do Rio. Em ação conjunta com a PATAMO (Patrulha Tático Móvel) da 4ª Cia, agentes reservados do 10º Batalhão da Polícia Militar apreenderam 55 invólucros de maconha no bairro Morro do Gama.