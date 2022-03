Rosi teve diversas reuniões durante a semana - Divulgação/PMV

Publicado 18/03/2022 21:34

A vice-prefeita de Vassouras, Rosi, esteve em Brasília nesta semana em busca de novos investimentos para o município e teve reuniões em diversos ministérios e setores. Acompanhada de secretários municipais e vereadores, Rosi apresentou as demandas de melhorias. “Aproveitei cada minuto da nossa agenda em Brasília para buscar o máximo de investimentos e melhorias para Vassouras. Essa tem sido uma marca importante no governo Severino e Rosi, estar presente em todas as esferas, fortalecendo nossa cidade. Temos como meta implementar projetos que mudem a vida da população, disse a vice-prefeita.

Uma das primeiras reuniões, intermediada pelo deputado Júlio Lopes, foi com o assessor do Ministro da Saúde, Paulo Tiago. Segundo a prefeitura, três dos pleitos discutidos estão sendo analisados. O principal projeto levado ao assessor foi para a criação do Centro de Referência em Gestação de Alto Risco, que vai beneficiar diretamente as gestantes e prevê leitos destinados a acompanhar a evolução do parto de gestantes de alto risco. Rosi explicou que em casos de risco para a mãe ou para o feto, é necessário suporte hospitalar específico: “Solicitamos a habilitação para que o Hospital Universitário de Vassouras, que já tem a estrutura necessária, seja habilitado como referência para esse atendimento de gestantes de alto risco”.

Na quarta (16), a vice-prefeita levou pautas até a sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por intermédio do deputado Hugo Leal. Acompanhada do vereador Diney, Rosi reforçou os pedidos feitos na reunião com a K-Infra para instalação de redutores de velocidade no trecho entre o bairro Grecco e o Trevo de Mendes e a autorização para funcionamento do redutor já instalado no bairro Carvalheira. Participaram da reunião o secretário municipal de Governo, Leonardo Rocha, o assessor parlamentar de Hugo Leal, Jerry Dias, além dos representantes da ANTT, Maurício Drummond Uzeda (Aspar/ANTT) e Clauber Santos Campello (Gerente Substituto – Gerência de Fiscalização e Investimentos de Rodovias – GEFIR/SUROD). No mesmo dia, Rosi visitou a Fundação Milton Campos para Pesquisa e Estudos Políticos e conheceu projetos direcionados às mulheres que serão levados para Vassouras: “São cursos e capacitações em diversos segmentos. Em breve, traremos mais informações sobre como vai funcionar e como a população vai ter acesso”;



Já na quinta-feira (17), através do agendamento do gabinete do deputado Júlio Lopes, a reunião aconteceu no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o secretário executivo, Marcos Montes Cordeiro, e a assessora Tacila Aires Alves de Melo. Durante o encontro, foi apresentado, junto com o secretário municipal do Ambiente, e Agricultura e Desenvolvimento Rural, Danilo Pereira, o projeto do Centro Agroindustrial das Mulheres Rurais, pauta importante para o setor do agronegócio vassourense, já que as mulheres representam grande parte da força de trabalho no campo. A proposta é implantar um projeto de processamento, beneficiamento e conservação de hortaliças diversificadas, através de uma agroindústria que funcionará em forma de cooperativa de mulheres na zona rural do município. Segundo a prefeitura, o objetivo é a organização econômica e social dessas mulheres através da comercialização dos produtos com valor agregado no mercado direto, gerando renda e desenvolvimento econômico e rural em Vassouras. A passagem pelo Distrito Federal foi encerrada após uma reunião no Ministério da Cidadania, onde Rosi apresentou pautas de melhorias e conheceu projetos que podem ser aplicados em Vassouras.