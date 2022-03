Cada kit contém 14 itens - Divulgação/PMV

Publicado 22/03/2022 20:27

Vassouras - As gestantes que cumpriram os requisitos do programa Mamãe Vassourense começaram a receber os kits preparados pela prefeitura com cueiro, kit pagãozinho, kit com touca, par de luvas e par de sapatos, bolsas maternidade para recém-nascido, kit com 3 peças de pano de boca para recém-nascido, 1 toalha de banho para recém-nascido, mantilha 100% algodão, kit com 5 fraldas de tecido, banheira, fralda descartável P com 90 unidades, sabonete glicerinado para recém-nascido, pomada para assadura e álcool 70%. Entre os requisitos que permitem o acesso aos kits, estão o mínimo de 8 consultas de pré-natal pelo SUS e a realização de todos os exames solicitados.

O Mamãe Vassourense foi lançado no ano passado com objetivo de apoiar as gestantes durante o pré-natal e acompanhar o desenvolvimento das crianças durante os primeiros anos de vida. As mães contam, ainda, com orientação nutricional e atividades de educação continuada. ."Esse programa foi pensado com muito carinho e tem obtido um retorno maravilhoso. Nossa ideia é prestar essa assistência de forma consciente e voltada para garantir o bem-estar e saúde da mãe e do bebê”, comentou Larissa Vieira, secretária de Saúde de Vassouras. "Tenho certeza que o Mamãe Vassourense vai se tornar um programa de referência na área materno-infantil. Fico muito orgulhoso em realizarmos mais um programa que atenda as demandas da nossa população. Durante nosso governo, com o apoio da minha vice Rosi, nossa equipe vem oferecendo muitos serviços em toda a cidade, em uma gestão dedicada 100% as necessidades da população", disse o prefeito Severino Dias.